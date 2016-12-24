Devlet Bahçeli köstekli saatini gazetecilere gösterdi

BAHÇELİ, gazetecilerin isteği üzerine köstekli saatini yeleğinin cebinden çıkararak, foto muhabirlerine gösterdi.
Özel olarak üretilen saatin üzerinde MHP Genel Merkez binasının figürünün işlendiği görüldü.
Bahçeli’nin tespih koleksiyonundan sonra köstekli saat koleksiyonu olduğu öğrenildi. Bahçeli’ye konuşmasından sonra çift başlı Selçuklu Kartalı hediye edildi.
MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz yıllarda, kendi adını taşıyan tesislerin açılışına 1987 model klasik otomobiliyle gelmiş, klasik otomobil merakını basın mensupları ile paylaşmıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. Dönem Sertifika Töreni'nde, gazetecilerin isteği üzerine köstekli saatini yeleğinin cebinden çıkararak, foto muhabirlerine gösterdi
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