Denizde erkek cesedi bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Liman Caddesi mevkisinde serinlemek için liman arkasına gelen vatandaşlar, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu görmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 33 yaşındaki Onur Ç.'ya ait olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şahsın cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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