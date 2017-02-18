Denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR'İN Konak ilçesinde denizde görülen erkek cesedi, dalgıç polisler tarafından çıkarıldı.Alsancak semti Kordon Subay Orduevi karşısında deniz kenarında yürüyen vatandaşlar, suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, kıyıdan 20 metre açıktaki cesedi sudan çıkardı.Uzun süre denizde kaldığı anlaşılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen 20 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.