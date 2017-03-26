Deniz zannetti, çöp konteynerine daldı

İSTANBUL'DA Anadolu yakasında uyuşturucu aldığı iddia edilen bir Suriyeli, denize daldığını zannederek çöp konteynerine girdi. Suriyelinin çöp konteynerlerinin etrafında bilinçsizce dolaştığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasını açarak durumu görüntülemeye başladı.
Görüntüleri çeken vatandaş, ardından sosyal medyada paylaştı.
İSTANBUL'DA Anadolu yakasında uyuşturucu aldığı iddia edilen bir Suriyeli, denize daldığını zannederek çöp konteynerine girdi. Suriyelinin çöp konteynerlerinin etrafında bilinçsizce dolaştığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasını açarak durumu görüntülemeye başladı.