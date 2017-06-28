Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99827
ALTIN
141.861
DOLAR
3.5226
STERLIN
4.5149
EURO
4.0014
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

Deniz canlıları "aşırı avlanma" tehdidi altında

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, balina, yunus, fok, deniz kaplumbağası, orkinos, kılıç balığı, köpek balığının aşırı avlanmadan etkilenen türler olduğunu belirterek, "Avcı türler kaybolunca, yani büyük boylu türlerin kaybolmasıyla, deniz ekosistemi daha çok küçük boylu türlerden oluşmaya başlar. Besin zinciri bozulabilir. Predatör türlerin kaybolması, deniz ekosisteminde deniz analarının aşırı olarak çoğalmasına yol açabilir." dedi

Deniz canlıları "aşırı avlanma" tehdidi altında

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, balina, yunus, fok, deniz kaplumbağası, orkinos, kılıç balığı, köpek balığının aşırı avlanmadan etkilenen türler olduğunu belirterek, "Avcı türler kaybolunca, yani büyük boylu türlerin kaybolmasıyla, deniz ekosistemi daha çok küçük boylu türlerden oluşmaya başlar. Besin zinciri bozulabilir. Predatör türlerin kaybolması, deniz ekosisteminde deniz analarının aşırı olarak çoğalmasına yol açabilir." dedi

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:03
Deniz canlıları "aşırı avlanma" tehdidi altında
banner404

PROF. Dr. Karakulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin yıllık 672 bin 241 ton olduğunu, bu üretimin 431 bin 907 tonunun avcılık, 240 bin 334 tonunun yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini söyledi.

Yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürün her yıl artan bir trend gösterirken, avcılık yoluyla elde edilen üründe azalma söz konusu olduğunu anlatan Karakulak, 2000 yılında denizlerden avlanan ürün 460 bin 521 tonken, bunun 2015 yılında 397 bin 731 tona düştüğünü ifade etti.

Özellikle bazı türlerin avlanma miktarında azalmanın daha fazla  olduğunu aktaran Karakulak, "Hem dünya hem de ülkemiz sularında balık stoklarında  azalma söz konusu. Her ne kadar balık stoklarının tahminine yönelik araştırmalar  olmasa da avlanan balıkların boylarının küçülmesi, tekne başına düşen av  miktarlarının azalması ve balıkçılık sezonlarının kısa olması gibi durumlar,  stokların azaldığını göstermekte. 2000 yılında hamsi av miktarı, 280 bin tondan  193 bin 492 tona, palamut av miktarı 12 bin tondan 4 bin 573 tona, istavrit 22  bin 200 tondan 16 bin 664 tona, mezgit 18 bin tondan 13 bin 158 tona, berlam  balığı 18 bin 190 tondan 706 tona ve kalkan balığı 2 bin 700 tondan 239 tona  düşmüştür." diye konuştu.

"33 deniz canlısı tehdit altında"

Prof. Dr. Karakulak, tehdit altında bulunan 33 deniz canlısının korunduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bu canlılar, deniz çayırlarından 5 tür, omurgasız deniz canlılarından 9 tür (bunların arasında siyah mercanlar, 2 yengeç türü ile böcek ve ıstakoz türleri yer almaktadır), balıklardan 15 tür (mersin balığı türü), 2 denizatı  türüdür. Deniz memelilerinden 3 yunus türü ve Akdeniz foku, korunması gereken  türlerdir.  Bölgesel olarak kaybolan türlerimiz var. Karadeniz ve Marmara  Denizi'nde kılıç, orkinos balıkları görünmüyor. İstanbul’un sembolü olan ve çiroz  yapılan uskumru, bu bölgede artık yok. Özellikle predatör durumda olan deniz  memelileri ve köpek balıklarının nesli tehlike altındadır. Nesli tehlikede olan  türlerin korunmaya alınması, yaşam alanlarının ve üreme alanlarında avcılığa  tamamen kapatılması, hatta deniz koruma alanı olarak ilan edilmesi gerekir."

"Yavru balıkları satın almayın"

Karakulak, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su sıcaklığının  arttığını, okyanus dolaşım modelleri, tuzluluk, ph oranı, deniz seviyelerinin  değiştiğini ve bununla birlikte balıkların göç yollarında, üreme periyotlarında  ve beslenme seviyelerinde değişimler meydana geldiğini söyledi.

Son yıllarda su sıcaklığının artmasıyla Kızıldeniz'den birçok  lesepsiyen türünün, ülke sularına giriş yaptığına dikkati çeken Karakulak,  "Ülkemizde 63 lesepsiyen balık türü bulunmaktadır. Besin zincirinin aynı  halkasında bulunan canlılar arasında görülebilen besin rekabetinden, yabancı  türlerin galip çıkması durumunda, yerli türlerin bolluk derecelerinde değişimler  söz konusu olabilmektedir." dedi.

Prof. Dr. Karakulak, tüketicilere de balık konusunda "Markette,  sofrada, restoranda önünüze gelen deniz ürünlerinin, sürdürülebilir balıkçılık  yöntemleri ile avlanıp avlanmadığını öğrenin, tercihinizi sorumlu üretimden ve  satıcıdan yana kullanın. Yasa dışı avcılıkla mücadele etmek için ilgili kamu  kurum ve kuruluşlarında görev yapan karar vericileri bilgilendirin.  Denizlerimizin korunması için düzenlenen kampanyalara katılın, çevrenizi bu  konuda destek olmaları için bilgilendirin ve teşvik edin. Atıklarınızın bertarafı  ve geri dönüşümü için gerekli adımları atarak denizlerin kirlenmesini engelleyin.  Deniz ekosistemini ve deniz canlılarını daha yakından tanıyın. Ülkemizdeki  denizel değerlerin korunması için yapılan düzenlemeleri öğrenin, günlük  yaşamınızda uygulayın. Minimum avlanabilir boyun altındaki yavru balıkları satın  almayın." uyarısında bulundu.

"En önemli sorun, yasa dışı avcılık ve yetersiz denetim"

Balıkçılıkta en önemli sorunun, yasa dışı avcılık ve denetimlerin  yetersizliği olduğunu belirten Karakulak, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile  1971 yılından beri Marmara Denizi’nde trol avcılığı yasak olmasına rağmen,  illegal avcılık devam etmektedir. Bir iç denizimizde gerekli denetim ve  kontrollerin yapılmaması, yasa dışı avcılığın daha da artmasına yol açmaktadır.  Denetimlerin her aşamada (denizde, karada ve satış noktalarında) yapılması  gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Aşırı avlanmanın bir türün stoklarının azalmasına ve neslinin  tükenmesine yol açtığını dile getiren Karakulak, "Özellikle kaybolan türler  predatör tür olarak adlandırdığımız avcı türlerdir. Örneğin; deniz memelileri  (balina, yunus, fok, deniz kaplumbağası), orkinos, kılıç balığı, köpek balığı  aşırı avcılıktan etkilenen türlerdir. Avcı türler kaybolunca, yani büyük boylu  türlerin kaybolmasıyla deniz ekosistemi daha çok küçük boylu türlerden oluşmaya  başlar. Besin zinciri bozulabilir. Predatör türlerin kaybolması, deniz  ekosisteminde deniz analarının aşırı olarak çoğalmasına yol açabilir." diye  konuştu.

Balıkçılık filosundaki tekne sayısı 18 bin 494

Son istatistiklere göre,Türkiye'deki balıkçı filosunda 18 bin 494 tekne bulunduğuna işaret eden Karakulak, şöyle devam etti:

"Gelişmiş balıkçı filomuz, yeni balıkçılık sahasına yönelmeden, kendi  ülkemiz kıyılarında avcılık yaptığı için balık stokları üzerinde aşırı av baskısı  oluşturmaktadır. Avcılıkta kota uygulaması yapılmadığı için de maksimum düzeyde  avlanmaktadırlar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı balıkçılık kapasitesini  azaltmak amacıyla, 2012 yılında yayınladığı tebliğle balıkçı teknelerini  avcılıktan çıkarılması karşılığında satın almaya başlamıştır. 2013-2015 yılları  arasında toplam bin 11 tekne balıkçı filosundan çıkarılmıştır. Satın alınan bu  tekneler, daha çok avcılık faaliyeti yapmayan eski tekneler ve küçük boya sahip  tekneler olmuştur.

Aslında balık stokları üzerinde aşırı avcılığa yol açan büyük boylu  balıkçı teknelerinin filodan çıkarılması gerekir. Başlatılan bu programın devam  etmesi sürdürülebilir balıkçılık açısından önemlidir. Diğer bir çözüm ise  endüstriyel balıkçı teknelerinin başka ülke sularında avcılık yapmak üzere ikili  anlaşmalarla gönderilmesidir. Şu an Moritanya’da avcılık yapan 20 gırgır teknemiz  bulunmakta. Bu örnekler çoğaltılabilir."

Balıkçılık sezonunda balığın bol olmasının birçok faktöre bağlı olduğunu belirten Karakulak, en önemli faktörün bir önceki yıl balıkçılık  sezonunda denizde üreme yapabilecek ve neslini devam ettirecek sayıda balığın  avlanmadan denizde bırakılması ve buna bağlı olarak üreme zamanı deniz  şartlarının elverişliliği olduğunu vurguladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 12:13
Anahtar Kelimeler:
Deniz EkosistemiAşırı AvlanmaDeniz Canlıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 gündür kayıp olan genç otomobilde ölü bulundu
3 gündür kayıp olan genç otomobilde ölü bulundu
Lastiği patlayan minibüs otomobile çarptı: 16 yaralı
Lastiği patlayan minibüs otomobile çarptı: 16 yaralı
Çilingire açtırdığı evde arkadaşının cesedini buldu
Çilingire açtırdığı evde arkadaşının cesedini buldu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals