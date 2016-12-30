Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
131.029
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3199
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner416
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Deniz Baykal'a yeniden genel başkan olacak mısınız' sorusu...

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeniden CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyetinin bulunmadığını söyledi.

Deniz Baykal'a yeniden genel başkan olacak mısınız' sorusu...

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeniden CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyetinin bulunmadığını söyledi.

30 Aralık 2016 Cuma 07:23
Deniz Baykal'a yeniden genel başkan olacak mısınız' sorusu...
banner404

AYRICA Baykal, anayasa değişikliğine ilişkin ise "Bu kadar önemli bir düzenlemeyi, bir kırılma ortaya koyacak olan paketi alelacele geçirme telaşı var" ifadelerini kullandı.
Baykal, "Yeniden CHP'nin genel başkanı olmak istemez misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim öyle bir talebim yok. Benim CHP'nin ve Türkiye'nin iyi olmasından başka istediğim bir şey yok. Partimin iyi yönetilmesini başarılı olmasını istiyorum. Çok daha iyisini istiyorum. Dürüst çalışkan bir insan, iyi niyetle çalışıyor. Daha iyisi var mı diye arıyoruz. Eminim genel başkan da arıyordur. Bu memleketin bir evladı olarak kapatıp kaçırılmasına izin vermemeliyiz. Baktım gidiyor bu iş. Her zamankinden farklı olarak arkadaşlara gittim. Bir diyalog elbette söz konusu. Bu duygular için bana gelen her arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Sayın Genel Başkan, parti adına mecliste siz konuşma yapar mısınız dedi, onur duyarım dedim. Genel Başkan budur. Şimdiki işimiz bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Her iyi partilinin yapması gereken bu sorunu karşısında durmaktır. Hem benim açımdan hem Sayın Genel Başkan açısından söylüyorum. Herkes iyisini yapmak istiyor. CHP'nin ilkeleri Türkiye'nin çıkış yoludur."

"BU NE TELAŞ"
“Türkiye’de uzunca süre düşünmüş bir insan olarak paketle ilgili düşüncelerimi vatandaşa aktarmak istiyorum. Bu suçlama şeklinde değil, katkı yapma çabasındayım. Bu paket çok önemli. Hiç kimsenin bilgisi yok. Siyasette bir kırılma konusu oldu. Olağanüstü bir hızla tamamlama çabası var. Bu kadar önemli bir düzenleme aceleye getiriliyor. Sanki üzerindeki konuşulması uygun değilmiş gibi. İnsan bir dakika deme ihtiyacı hissediyor. Mesela paket hazır değilken imza toplandı. Ne bu telaş? Niçin bir soru işareti var. Yani bir defa bu çok manidar. Bu telaş manidar. Bu kadar önemli bir düzenlemeyi bir kırılma ortaya koyacak olan paketi alelacele geçiriverilme telaşı var. Ama komsiyona sunulan bir metin var ya, o yanlış olmuş. Bir telaş var. Sonra o değilmiş dediler. Peki imza atanlar ne durumda? Bunun saygınlığını, Türkiye’ye yakışırlığını sorgulamamız gereken bir manzara ortaya koyuyor.”

banner355
Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykala Yeniden Genel Başkan Olacak Mısınız Sorusu...CHP Antalya MilletvekiliDeniz BaykalCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkish Do&Co tüm uçan şefleri işten çıkardı
Turkish Do&Co tüm uçan şefleri işten çıkardı
Fırtınadan uçan dev profil boru araca ok gibi saplandı
Fırtınadan uçan dev profil boru araca ok gibi saplandı
DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında
DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals