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Dehşet anı kameraya böyle yansıdı

Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini, dün ablasının çalıştığı kuaför salonunun önünde silahla öldüren Mustafa Şahin, ardından aynı tabancayla intihar etmişti. O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Dehşet anı kameraya böyle yansıdı

Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini, dün ablasının çalıştığı kuaför salonunun önünde silahla öldüren Mustafa Şahin, ardından aynı tabancayla intihar etmişti. O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

02 Şubat 2017 Perşembe 18:02
Dehşet anı kameraya böyle yansıdı
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MEHMET Akif Ersoy Mahallesi 3. Sakarya Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Mustafa Şahin, dehşet saçmış, boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etmişti. O anlar çevredeki bir işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Mustafa Şahin, görüntülerde üzerindeki kapüşonlu montuyla kuaför salonuna geliyor. Eşinin dışarı çıkmasıyla ikili burada konuşmaya başlıyor.

İntihar ettikten sonra merdivenden düşüyor

Kapının önündeki merdivende yaklaşık bir buçuk dakika kadar süren görüşmenin ardından Şahin, önce silahıyla eşini başından vuruyor ardından da kendi başına ateş açarak intihar ediyor. Mustafa Şahin'in kendini vurduktan sonra merdivenden düşme anı ise kamera görüntülerine yansıyor. Silah seslerinin duyulmasının ardından kuaför salonunda bulunanlar ve çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
DehşetKameraKüçükçekmece
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