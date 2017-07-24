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DEAŞ'lı teröristlerin evinden FETÖ yayınları çıktı

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda, 5 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Teröristlerin kaldığı evden FETÖ/PDY yayınları çıkması dikkat çekti

DEAŞ'lı teröristlerin evinden FETÖ yayınları çıktı

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda, 5 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Teröristlerin kaldığı evden FETÖ/PDY yayınları çıkması dikkat çekti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:56
DEAŞ'lı teröristlerin evinden FETÖ yayınları çıktı
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GAZİANTEP İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep MİT Bölge Daire Başkanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyon neticesinde 5 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin ikamet, iş yerleri, depo ve üst aramalarında 10 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 35 adet şarjör, 2 bin 370 adet dolu fişek, 3 adet tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ve 382 adet dolu fişek, 102 çuvalda yaklaşık 5 bin 100 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, 2 adet av tüfeği, 1 adet pala, 39 bin 705 TL ve 15 bin 870 dolar, toplam 163 bin TL tutarında farklı kişiler adına tanzim edilmiş senetler, 40 bin 500 TL tutarında çekler, 2 koçan boş çek defteri ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün yayın organları tarafından çıkartılan ve toplatma kararı bulunan 4 adet kitap ele geçirildi.  

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Son Güncelleme: 24.07.2017 19:59
Anahtar Kelimeler:
DEAŞFetöGaziantep
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