Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları

DEAŞ terör örgütüne operasyon: 17 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütüne operasyon: 17 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
DEAŞ terör örgütüne operasyon: 17 gözaltı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken 2 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DEAŞOperasyonSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
Silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı
Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı
Arabanın bagajından çıkanlar şok etti
Arabanın bagajından çıkanlar şok etti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals