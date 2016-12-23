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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 43 kişi serbest

Konya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 43 kişi serbest

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 43 kişi serbest
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KONYA'DA polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 kişi serbest bırakıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik geçen 16 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 17'si polisteki ifadesinin ardından, 20'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından, 6'sı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
 
 
 
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