DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 43 kişi serbest

Yurtdışından sıfır araçmış gibi ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkan lüks araçların sahiplerine af geliyor. ÖTV`nin yüzde 25’i oranında tutarı ödedikleri takdirde araç üzerindeki el koyma ve müsadere kararları kalkacak