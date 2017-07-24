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DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:07
DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep MİT Bölge Daire Başkanlığının koordinesiyle Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyon neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü mensubu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst, iş yeri ve evlerinde yapılan aramada 10 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 35 şarjör, 2 bin 370 fişek, 102 çuval içerisinde toplam 5 bin 100 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, 2 av tüfeği, 39 bin 705 lira, 15 bin 870 dolar, 40 bin 500 lira tutarında çek, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Söz konusu evlerde yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün yayın organları tarafından çıkartılan ve toplatma kararı bulunan 4 kitap da ele geçirildi. 

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Son Güncelleme: 24.07.2017 19:12
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ OperasyonuGözaltıGaziantep
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