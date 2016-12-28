DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce açığa alınan veya halen görevde olan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 13 emniyet mensubu gözaltına alındı.