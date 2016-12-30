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DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'e üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'e üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı

30 Aralık 2016 Cuma 07:12
DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında
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ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Kentte sabah erken saatlerde bazı adreslere özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopterinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 40 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

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