Bursa'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 travesti, fuhuş yapan 1 kadın ve bunlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon, kameralar tarafından an be an kaydedildi