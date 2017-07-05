Dayakçı kocasını öldüren kadına beraat

MAHKEME heyeti, sanığın korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirdiğini belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararla birlikte Kaymaklı'nın tahliyesi kararlaştırıldı. Yasemin Kaymaklı kararın ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan akşam saatlerinde tahliye oldu. Kaymaklı'yı, cezaevi önünde ailesi ve kadınlar bekledi.

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