Darbeci albayın iddianamesi kabul edildi

Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında bin 141 kişinin görevden uzaklaştırıldığını, bin 542 kişinin tutuklandığını ve 2 bin 145 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıldığını açıkladı