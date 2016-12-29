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Darbeci albayın iddianamesi kabul edildi

Bursa’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve 15 şüphelinin iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi

Darbeci albayın iddianamesi kabul edildi
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde hakkında ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın soruşturması Cumhuriyet başsavcılığınca geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Şüpheliler, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21-22 Şubat 2017 tarihlerinde hakim karşısına çıkacak. Şüpheliler hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
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Etiketler; #Bursa #Darbeci albay #iddianame
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