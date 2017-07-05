Darbe girişimi davasında salon karıştı

İSTANBUL 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 110'u tutuklu, 115 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık avukatları, mağdur ve müştekilerin avukatları da hazır bulundu. Ak Parti milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Hazan Turan ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. Tutuklu sanık Mustafa Bayram'ın savunma yapmasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya yemek arası verdi. Duruşmaya ara verildiği sırada, müştekiler, sanığın uzun savunma yapmasına tepki göstererek "Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye bağırdı.



Bu sırada sanık yakınları bazı sanıklar parmak sallayarak karşılık verdi. Şikayetçiler ile sanık yakınlarının karşılıklı tartışarak birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine salon bir anda karıştı. Araya giren jandarma ekipleri olaylar büyümeden salonu boşalttı. Duruşmaya 13.30'a kadar ara verildi.