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Darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin emir subayı eski Binbaşı Kaya, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin emir subayı eski Binbaşı Kaya, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

29 Haziran 2017 Perşembe 22:30
Darbe girişimi davasında ara karar
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MALATYA'DA, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 28 sanıktan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin emir subayı eski Binbaşı Sedat Kaya, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada mahkeme heyeti tanıkları dinledi. Daha sonra mahkeme başkanı Vedat Koç, duruşma savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu.

Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve dönemin İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) kapsamında Hakkari Şemdinli Tugay Komutanı'nın tanık olarak dinlenmesini istedi.

Avukat ve sanıkların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2,5 saat ara verdi.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un açıkladığı ara kararda, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin emir subayı eski Binbaşı Sedat Kaya'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un oy çokluğuyla diğer sanıkların ise oy birliğiyle tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, darbe girişimi sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine de hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca kara ve havacıların dava dosyalarını ayırarak duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmanın sabahki bölümünde çıkan tartışma nedeniyle salona öğleden sonra seyirci alınmadı.

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DarbeFetöMalatya
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