Darbe davası bugün başlıyor...

SİİRT'TE 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katılan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu askerlerin yargılanması için Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu, duruşma salonu olarak düzenlendi. bugün yapılacak ilk duruşmada 15 Temmuz gecesi Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan 110'u tutuklu toplam 320 asker yargılanacak.Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan davaların görüleceği adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nun 228 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü.Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkilitlioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından hakim karşısına çıkacak.
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