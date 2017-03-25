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Damdan düşen yaşlı adam, sağlık görevlilerine direndi

83 yaşındaki Mustafa Güneştepe, 2 katlı evin damından boşluğa düştü. Cankur ve sağlık ekiplerinin kurtardığı Güneştepe, kasketiyle görevlilere vurarak hastaneye gitmek istemedi

Damdan düşen yaşlı adam, sağlık görevlilerine direndi

83 yaşındaki Mustafa Güneştepe, 2 katlı evin damından boşluğa düştü. Cankur ve sağlık ekiplerinin kurtardığı Güneştepe, kasketiyle görevlilere vurarak hastaneye gitmek istemedi

25 Mart 2017 Cumartesi 19:31
Damdan düşen yaşlı adam, sağlık görevlilerine direndi
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ADANA'DA Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, 2 katlı iki evin arasındaki boşluktan gelen sesler üzerine yaptıkları kontrollerde, Mustafa Güneştepe'yi gördü. Mahalle sakinleri, damdan düşen Güneştepe'yi kendi imkanları ile dar alandan çıkarmak istedi, ancak başarılı olamayınca Cankur ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile Güneştepe'nin yanına indi. Ekipler, Mustafa Güneştepe'yi güçlükle bulunduğu yerden çıkardı.
Evine gitmek istediğini söyleyen Mustafa Güneştepe, hastaneye gitmemek için görevlileri direndi. Sedyeye yatırılan Güneştepe, "Ben iyiyim, ben kaç kez kaza geçirdim. Bu kabarcıktan bana bir şey olmaz. Bırakın beni hastaneye gitmeyeceğim" dedi. Mustafa Güneştepe, çıkardığı başındaki kasketle Cankur ve sağlık ekiplerine vurdu. Sedyenin üzerinde bağırıp tekme sallayan Güneştepe, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa GüneştepeCankurSağlık EkipleriYaşlı Adam
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