Damada ilk gece şoku! Sabah uyandığında...

MALATYA'DA yaşayan Basri A., iddiaya göre 17 Nisan günü Şanlıurfa'da oturan 4 çocuk annesi bir kadınla imam nikâhı yaparak hayatını birleştirdi. Resmi nikâh kıyılmayan evlilik öncesinde B.A., kadına 8 altın bilezik, 2 altın küpe, 3 altın yüzük ve altın saat hediye etti. Ancak B.A. için ilk gecenin Sabahı kâbusa döndü.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre 4 çocuklu kadın, sabah altınlarla birlikte evi terk edip kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen B.A., polise şikâyette bulundu. Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, verilen eşkâl üzerine otomobille kaçan kadın ve beraberindeki kişiyi Malatya-Adıyaman yolundaki polis noktasında yakaladı.

Otomobilde bulunan bir kişi, polislere H.K. adına düzenlenmiş kimliği gösterdi. Ancak alınan parmak izi sonucu şüphelinin adının Adnan K. olduğu, 4 suçtan arandığı ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Kadının bir başkasıyla resmi olarak evli olduğu da ortaya çıktı. Asayiş Şubesi'ndeki sorgusunun ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edilen Adnan K. ile kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

