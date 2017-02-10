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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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Çuvalda 3 kilo esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

Bir arazide, çuval içinde polis tarafından 3 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Çuvalda 3 kilo esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

Bir arazide, çuval içinde polis tarafından 3 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

10 Şubat 2017 Cuma 10:45
Çuvalda 3 kilo esrar ele geçirildi: 5 gözaltı
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İZMİR'İN Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleyi sürdürüyor. Polis, uyuşturucudan emniyette kaydı bulunan M.A. (45), İ.G. (45), A.G. (42), H.M. (35) ve A.A.'nın (39) satmak üzere arazide çuval içinde esrar gizlediklerini öğrendi. Ödemiş'in kırsal mahallesi Işıklı'daki bir arazide saklı çuvalı bulan polis, içinde 3 kilo esrarı ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

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çuval Içinde3 Kilo EsrarİzmirÖdemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü
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