Çuvalda 3 kilo esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

İZMİR'İN Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleyi sürdürüyor. Polis, uyuşturucudan emniyette kaydı bulunan M.A. (45), İ.G. (45), A.G. (42), H.M. (35) ve A.A.'nın (39) satmak üzere arazide çuval içinde esrar gizlediklerini öğrendi. Ödemiş'in kırsal mahallesi Işıklı'daki bir arazide saklı çuvalı bulan polis, içinde 3 kilo esrarı ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.