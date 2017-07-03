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Çöplük yangını gökyüzünü siyaha bürüdü

Bodrum'daki katı atık depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınırken, gökyüzü bölgeden yükselen dumanlarla kaplandı

Çöplük yangını gökyüzünü siyaha bürüdü

Bodrum'daki katı atık depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınırken, gökyüzü bölgeden yükselen dumanlarla kaplandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:03
Çöplük yangını gökyüzünü siyaha bürüdü
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YOKUŞBAŞI Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanında geçen cumartesi günü metan gazının sıkışması sonucu başlayarak kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın hayatı olumsuz etkiledi. Aynı gün ormanlık bölgede söndürülen, ancak katı alanında süren yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Atık depolama alanında soğutma çalışmaları yapıldığı görüldü. Hayatı olumsuz etkiliyen yangın yüzünden gökyüzünü saran dumanlar, turistik ilçenin üzerine çöktü. Birçok tatilci, kahvaltısını evleri ve otellerinin içinde yapmak zorunda kaldı.
 
Bodrum'da emlak danışmanlığı yapan 55 yaşındaki Veysel Uyanık, "30 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. 30 yıldır aynı kabusu yaşıyorum. Dünyanın gözde turizm merkezine bu görüntüler yakışmıyor. 2 milyon kişinin yaşadığı kentte vahşi depolama alanı insan sağlığını tehdit eder hale geldi, geçiyor. Bu sorun sadece yerel yönetimin değil, her yıl ülkeye milyarlarca dolar döviz kazandırdığı için bakanlık düzeyinde bir sorun. Kısa zamanda konuya el atılıp sorunun acil çözümü sağlanmalı. Bir yandan turist gelsin derken, bir yandan gelen turisti de bu manzara ile karşılamayalım" dedi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, "Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012'de belediye olarak bir proje yaptık. AB'den fon da bulduk. Ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda Mumcular Mahallesi'nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı denilerek durduruldu. Ne yeşile ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Bodrum günlerdir karbonmonoksit soluyor, dünya markası olan bir kente bu manzara yakışıyor mu? Sonunda faturayı yine bana kesiyorlar. Oysaki bu sorun Bodrum'un Muğla'nın sorunu olmaktan çıktı ülke meselesi haline geldi. Devlet, Büyükşehir ve Bodrum ele ele verip bu sorunu acil olarak çözmekten başka çaremiz yok. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

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Çöplük YangınıBodrumYangın
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