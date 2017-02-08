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Çok zehirli ve çok pahalı: Ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ilginç bir madde ele geçirildi

Çok zehirli ve çok pahalı: Ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ilginç bir madde ele geçirildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 21:02
Çok zehirli ve çok pahalı: Ele geçirildi
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İL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından alınan ihbar doğrultusunda, kentte yaşayan V.T.'nin Denizli'den temin ettiği 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler bunun üzerine firmanın merkezine giderek burada şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T., ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeye de el koydu. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen maddenin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. Nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan kırmızı civanın oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İl Jandarma KomutanlığıKaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Şubesi
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