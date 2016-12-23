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Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 2 zanlının evindeki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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GENELKURMAY Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 2 iş birlikçinin evi ve eklentilerinde güvenlik güçlerince arama gerçekleştirildi.
Aramada, bir G-3 piyade tüfeği, 7,65 mm çapında 2 tabanca, G-3 piyade tüfeğine ait 282 fişek ve 14 şarjör, 19 tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü ve 2 silah parçası ele geçirildi. 2 zanlı ise gözaltına alındı.
Öte yandan, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 311 kişi yakalandı. Müdahale sonucunda 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Irak'tan 12 kişi ülkeye ve Türkiye'den de 132 kişi Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışırken yakalandı.
İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan bir kişi gözaltına alınırken, 4 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.


 
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Etiketler; #Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi #Batman #Sason ilçesi #Silah #muhimmat
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