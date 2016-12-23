Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GENELKURMAY Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 2 iş birlikçinin evi ve eklentilerinde güvenlik güçlerince arama gerçekleştirildi.
Aramada, bir G-3 piyade tüfeği, 7,65 mm çapında 2 tabanca, G-3 piyade tüfeğine ait 282 fişek ve 14 şarjör, 19 tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü ve 2 silah parçası ele geçirildi. 2 zanlı ise gözaltına alındı.
Öte yandan, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 311 kişi yakalandı. Müdahale sonucunda 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Irak'tan 12 kişi ülkeye ve Türkiye'den de 132 kişi Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışırken yakalandı.
İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan bir kişi gözaltına alınırken, 4 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.
Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 2 zanlının evindeki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
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