Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MARDİN'İN Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlarda, 2 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Valilik'ten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonunun devam ettiği bildirildi.Operasyonda, Koruköy Mahallesi'nde 2 yeraltı sığınağı tespit edildiği vurgulanan açıklamada, sığınaklarda kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör ve 120 fişek, 9 el yapımı çok namlulu roketatar, 20 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikli fünye, araç telsizi, çok miktarda pil, yaşam ve eğitim malzemesi ile örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

