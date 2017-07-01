Çocuklarının önünde eşini öldürdü

İDDİAYA göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası M.Y. (42), "içki içmeye devam etmesi durumunda evi terk edeceğini" söyleyen eşi Songül Y. (33) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, evdeki iki çocuğunun önünde eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.



Silah sesi üzerine çevredekilerin haber verdiği polis ekipleri, M.Y'yi gözaltına aldı.



Zanlının, daha önce ateşli silahla tehdit, rehin alma, silahla adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu iddia edildi.