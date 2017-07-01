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Çocukların tabancayla oyunu faciaya neden oldu: 2 ölü

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'ne bağlı Kabalar Köyü'nde oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu 2 çocuk öldü, 1'i de yaralandı

Çocukların tabancayla oyunu faciaya neden oldu: 2 ölü

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'ne bağlı Kabalar Köyü'nde oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu 2 çocuk öldü, 1'i de yaralandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:00
Çocukların tabancayla oyunu faciaya neden oldu: 2 ölü
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OLAY, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kabalar Köyü'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Esat Gökgöz ile yaz tatilini geçirmek için köye gelen kuzenleri 13 yaşındaki Osman ve 9 yaşındaki İlker Bakır kardeşler, evde tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre, Osman Bakır'ın elindeki tabanca, tetiğine dokununca ateş aldı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Osman ve İlker Bakır kardeşler ile Esat Gökgöz yaralandı.
 
Yakınlarının çağırdığı ambulanslarla durumu ağır olan yaralılardan Esat Gökgöz ve İlker Bakır İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esat Gökgöz burada, kuzeni İlker Bakır da sevk edildiği Kastamonu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elinden yaralanan Osman Bakır ise Küre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KastamonuKabalar KöyüEsat Gökgöz
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