Çocukları hırsızlıkta kullanan 3 kişi tutuklandı

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sabuni ve Babademirtaş Mahallesi’nde 5 işyerinden motosiklet, bilgisayar, televizyon, ayakkabı, kuaför malzemesi, köpek tasması ve nakit para çaldıkları tespit edilen B.D., O.D. ve A.T.’yi takibe aldı. Ekipler, 3 şüphelinin yaşı 18’den küçük U.S. ve K.C.B.’yi de hırsızlık yapmak amacıyla kullandıklarını tespit etti. Polis, 5 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. İşyerlerinden yapılan hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hırsızlıkta kullanılan U.S. ve K.C.B. adlı çocuklar serbest bırakılırken; B.D., O.D. ve A.T. tutuklanarak, cezaevine konuldu.