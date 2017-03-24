Çocuklara yaptığı iğrençliği anlattı

OLAY, 1. Kadriye Mahallesi’nde 2007 yılı ile 2016 yılı arasında meydana geldi. Mahallede oturan bir kişi, bekar olan ve yalnız yaşayan hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 33 yaşındaki Hüseyin E.’nin evine girip çıkan 10-15 yaşındaki erkek çocukların olmasından şüphelendi. Şüpheleri üzerine evden çıkan erkek çocuğu H.Y.’yi durduran adam, konuştuklarında H.Y., Hüseyin E. tarafından taciz edildiğini söyledi. Evden çıkan diğer mağdur çocuklar Ş.A., E.Ş., aynı şekilde taciz ve zorla ilişkiye girdiklerini söylemeleri üzerine durum polise bildirdi. Polis tarafından yakalanan Hüseyin E., emniyetteki ifadesinde, aynı mahallede oturan 10 yaşındaki Ş.A.’yı baş ağrısını geçirmek için evine masaj yapma, para verme ve bilgisayarda oynama bahanesiyle içeri aldığını, 10 yıl boyunca ilişkiye girdiğini, diğer mağdurları da aynı yöntemle cinsel taciz ettiğini belirtti. Hüseyin E., özellikle cinsel arzusunun 12-13 yaşındaki erkek çocuklara karşı olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki sorgulamasından sonra mahkemeye sevk edilen Hüseyin E. tutuklandı



Mahkemede itiraf etti, ailelere öğüt verdi

‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Çocuğun hile ile cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklu yargılanan sanık Hüseyin E., İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı. İlk duruşmaya; mağdur olan erkek çocukları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemede ifade vermeyeceğini söyleyen sanık Hüseyin E., "Bu çocuklar dışında başka mağdur çocuk yoktur. İddianamede belirtilen olaylar doğrudur. Ancak başka ayrıntılı bir şey anlatmak istemiyorum. Benim emniyette belirttiğim gibi bu konuda bir rahatsızlığım vardır. Rahatsızlığım konusunda da bugüne kadar bir doktora da gitmedim. Tedavi olmadım. Maddi durumum iyi olmadığı içinde bugüne kadar evlenmedim. Bu istismar davaları ile veya eğilimim ile evlenmememin ilgisi yoktur. Ben mağdurlardan son zamanlarda uzak kalmaya çalıştım. Ancak onlar kapıyı kırıp içeri giriyorlardı. Aileler çocuklarını çok iyi takip etsinler. Yoksa başlarına kötü şeyler geliyor. Daha fazla savunma yapmak istemiyorum" diye konuştu.



Çocuklar yaşadıklarını anlattı

Mağdur çocuklar ise mahkeme salonu boşaltılarak pedagog eşliğinde ifade vermeye başladı. Başlarından geçen olayları ayrıntılı bir şekilde anlatan çocuklar, sanığın kendilerine cinsel içerikli video izlettiğini, para verip yatağa ters olarak yatırıp, masaj yapma bahanesiyle tecavüz ettiğini, sanıktan şikayetçi olduklarını ve başka kimseye yapmasını istemediklerini söyledi.



İlk duruşmada karar çıktı

Sanığın avukatı, müvekkilinin akli dengesini yerinde olmadığını ve bu konuda rapor alınmasını istedi. Hakim Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti bu talebi yerinde görmeyip, sanık Hüseyin E., ilk duruşmada eylemlerinden dolayı toplam 52 yıl hapis cezasına çarptırdı.