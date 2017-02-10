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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı

12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağırdığı söylenen 35 yaşındaki İ.G., öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi

Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı

12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağırdığı söylenen 35 yaşındaki İ.G., öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi

10 Şubat 2017 Cuma 14:00
Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı
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MANİSA'DAKİ bir hidrolik makine ve kalıp fabrikasında işçi olarak çalışan İ.G., 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazışmaya başladı.

ANNE FARK EDİP YAZIŞMALARI KENDİSİ YAPTI

Durumu fark eden annesi, kızının yerine iki gün boyunca İ.G. ile yazıştı. İ.G., Akıncılar Mahallesi'ndeki 'Cafe Sera' isimli parkta buluşma teklif etti. Küçük kızın annesi de teklifi kabul etti

KARŞISINDA ANNE-BABAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Buluşma noktasına giden İ.G., karşısında çocuğun anne ve babasını görünce kaçmaya başladı. Ancak, İ.G., çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Öfkeli kalabalığın tekme, tokat dövdüğü İ.G., olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise bazı kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Yazıştığı kişinin çocuk olduğunu bilmediğini öne süren İ.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk TacizcisiManisa
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