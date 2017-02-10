Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı

MANİSADA'Kİ bir hidrolik makine ve kalıp fabrikasında işçi olarak çalışan İ.G., 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazışmaya başladı.

ANNE FARK EDİP YAZIŞMALARI KENDİSİ YAPTI

Durumu fark eden annesi, kızının yerine iki gün boyunca İ.G. ile yazıştı. İ.G., Akıncılar Mahallesi'ndeki 'Cafe Sera' isimli parkta buluşma teklif etti. Küçük kızın annesi de teklifi kabul etti

KARŞISINDA ANNE-BABAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Buluşma noktasına giden İ.G., karşısında çocuğun anne ve babasını görünce kaçmaya başladı. Ancak, İ.G., çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Öfkeli kalabalığın tekme, tokat dövdüğü İ.G., olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise bazı kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Yazıştığı kişinin çocuk olduğunu bilmediğini öne süren İ.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

