Çocuk parkında falçatalı kavga

OLAY, Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi üzerinde Çorlu Belediyesi tarafından işletilen bir kafeteryanın da bulunduğu çocuk parkında meydana geldi. Park alanında oyun oynayan çocukların ve kafeteryada oturan onlarca kişinin gözleri önünde bir anda kavgaya tutuşan iki kişiden biri falçata ile diğerinin üzerine yürürken diğer kişi de kendisini eline aldığı soda şişesiyle korunmaya çalıştı.
Çocukların ve vatandaşların gözleri önünde yaşanan tekme tokatlı, şişeli, falçatalı kavga, araya giren vatandaşların müdahalesi ile daha da büyümeden önlendi.
Taraflardan biri yüzünden akan kanlara aldırış etmeden olay yerinden hızla uzaklaşırken başından darbe alan ve eli kesilen İ.K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.