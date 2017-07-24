Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107041
ALTIN
143.375
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6482
EURO
4.1537
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Çocuk gelin cinayetinden dram çıktı

Tartıştığı üç aylık eşini öldüren 16 yaşındaki çocuk gelinin, tecavüze uğradığı için evlenmek zorunda kaldığı belirlendi. Yakalanan çocuk gelinin, olay sonrası babasını arayıp “Ben vurdum” dediği öğrenildi

Çocuk gelin cinayetinden dram çıktı

Tartıştığı üç aylık eşini öldüren 16 yaşındaki çocuk gelinin, tecavüze uğradığı için evlenmek zorunda kaldığı belirlendi. Yakalanan çocuk gelinin, olay sonrası babasını arayıp “Ben vurdum” dediği öğrenildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:03
Çocuk gelin cinayetinden dram çıktı
banner404

KAHRAMANMARAŞ'IN Afşin ilçesinde, önceki gün 16 yaşındaki çocuk gelin Tuğçe E.'nin, 18 yaşındaki eşi Osman Kalender'i tabancayla öldürdüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre Osman Kalender, Facebook'tan tanıştığı Tuğçe E. ile arkadaşlık yapmaya başladı. Bir süre sonra da kandırıp tecavüz etti. Olayın ortaya çıkması üzerine, ikili ailelerinin de isteğiyle 2 Nisan'da yapılan düğünle evlendi. Yaşı küçük olduğu için dini nikahla evlenmek zorunda kalan Tuğçe E., tecavüzcüsünü bir türlü kabullenemeyince ikili arasında tartışmalar başladı. Geçimsizlik her geçen gün büyüdü. Bunun üzerine çocuk gelin, 1 ay önce eşini terk ederek ailesinin yanına döndü.
 
AMBULANSI ARADI
 
Ayrılmak istemeyen Osman Kalender ise eşini geri dönmeye ikna etmek istedi. Bunun üzerine ikili önceki gün konuşmak üzere Kalender'in evinde buluştu. Ancak kısa süre sonra aralarında yeniden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkaran Tuğçe E., Osman Kalender'e 2 el ateş etti. Ardından 112 Acil Servisi arayarak ambulans isteyen Tuğçe E., olay yerinden kaçtı. Bu arada babasını da aralan Tuğçe E., "Osman'ı öldürdüm" dedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Osman Kalender'in cesedini bulunca polisi arayarak durumu bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çağrı merkezinin aradığı numaranın sinyallerini takip ederek Tuğçe E.'yi yakaladı.
 
TECAVÜZE UĞRAYINCA...
 
Tuğçe E.'nin annesi Leyla E., polise verdiği ifadede, "Kızım telaşla eve geldi ve çantasındaki tabancayı çıkarıp göstererek, Osman'ı vurduğunu söyledi. Kendisine ve başkasına zarar vermemesi için tabancayı ve evdeki av tüfeğini bir yakınımın evine bıraktım. Kızımı, Osman'ın tecavüze uğradığı için evlendirmek zorunda kalmıştık. Osman, ayrılmalarına rağmen kızımı rahat bırakmadı" dedi. Baba Keramettin E. ise kızının olaydan sonra kendisini arayarak, "Baba ben Osman'ı öldürdüm" dediğini anlatarak, "Osman'ın kendisine saldırıp işkence yaptığını ve başkalarıyla birlikte olmakla suçladığını, bunun üzerine kendisinin de korkutmak için ateş ettiğini söyledi" diye konuştu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çocuk gelin tutuklandı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çocuk GelinCinayetDram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Helikopter destekli narkotik uygulaması
Helikopter destekli narkotik uygulaması
Terör operasyonu: 50 gözaltı
Terör operasyonu: 50 gözaltı
Yerleşik İngiliz ölü bulundu
Yerleşik İngiliz ölü bulundu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals