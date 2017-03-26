Çocuğunu görmeye gtiti, öldürüldü

OLAY bugün Afyonkarahisar merkez Kayadibi Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Ebru Dere, öğle saatlerinde 5 aylık çocuğunu görmek için bir süreden bu yana ayrı yaşadığı eşi Ahmet Dere'nin evine geldi. Burada taraflar arasında Ebru ve Ahmet Dere çifti arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokağa taşarken, evdeki av tüfeğini alan Ahmet Dere, eşine rastgele ateş açtı. Ebru Dere kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet Dere olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ebru Dere'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis kaçan cinayet şüphelisi Ahmet Dere'yi kısa sürede yakaladı. Ebru Dere'nin cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme ardından morga konuldu.