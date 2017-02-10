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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

"Cinsel istismara uğradığımda 9 yaşındaydım"

Avustralya'da Katolik Kilisesinin cinsel istismar mağduru Nagle: "Cinsel istismara uğradığımda 9 yaşında bir çocuktum. Aslında yaptığının cinsellikle ilgisi olduğunu bilmiyordum. Tek bildiğim bu durumdan rahatsız olduğumdu ve olmasını istemiyordum, çok korkunç bir dönemdi. Hep yetişkin bir erkekle tek başıma kalmamak için taktikler geliştirdim. Babamla arabadayken, yanıma yaklaştığında bile hep elim kapıda olurdu. Gerektiğinde arabadan atlamaya hazırdım. Hristiyan bir abi bana bunu yapıyorsa demek ki kötü birşey yaptım veya cezalandırılıyorum diye düşünürdüm"

"Cinsel istismara uğradığımda 9 yaşındaydım"

Avustralya'da Katolik Kilisesinin cinsel istismar mağduru Nagle: "Cinsel istismara uğradığımda 9 yaşında bir çocuktum. Aslında yaptığının cinsellikle ilgisi olduğunu bilmiyordum. Tek bildiğim bu durumdan rahatsız olduğumdu ve olmasını istemiyordum, çok korkunç bir dönemdi. Hep yetişkin bir erkekle tek başıma kalmamak için taktikler geliştirdim. Babamla arabadayken, yanıma yaklaştığında bile hep elim kapıda olurdu. Gerektiğinde arabadan atlamaya hazırdım. Hristiyan bir abi bana bunu yapıyorsa demek ki kötü birşey yaptım veya cezalandırılıyorum diye düşünürdüm"

10 Şubat 2017 Cuma 13:33
"Cinsel istismara uğradığımda 9 yaşındaydım"
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AVUSTURALYA'DA Katolik kiliselerde 4 bin 500'e yakın çocuğun din adamları tarafından cinsel istismara uğradığının  ortaya çıkmasının ardından bu tacizin mağdurlarından Phil Nagle, yaşadığı korkunç  deneyimi değerlendirdi. 
Ballarat kentinde gittiği ilkokulda Katolik rahibin tacizine maruz  kaldığını ifade eden Phil Nagle, "5. sınıf, benim için gerçekten çok korkunç bir  seneydi, bütün hayatımı değiştirdi." dedi. Avustralya'da 1980-2010 yıllarında Katolik rahiplerin cinsel  istismarına uğradığı Kraliyet Komisyonu raporlarında kayda geçen 4 bin 444 çocuktan biri olan 51 yaşındaki Phil Nagle, AA muhabiriyle yaptığı söyleşide, St  Alipius Katolik İlkokulunun 5. sınıfındayken Hristiyan Kardeşlerden (Christian Brothers) Stephen Frances Farrell adlı bir rahibin cinsel tacizine uğradığını söyledi.
Nagle, sözlerini şöyle sürdürdü: "5. sınıf benim için gerçekten çok korkunç bir seneydi ve bütün hayatımı değiştirdi. O sene birkaç kez Stephen Frances Farrell adlı rahibin cinsel tacizine uğradım. Aslında yaptığının cinsellikle ilgisi olduğunu bilmiyordum. Tek bildiğim bu durumdan rahatsız olduğumdu ve olmasını  istemiyordum, çok korkunç bir dönemdi." Yaşadığı bu korkunç olayın babasıyla ilişkisini dahi etkilediğini, her yetişkin erkekten tedirgin olduğunu dile getiren Nagle, "Hep yetişkin bir erkekle tek başıma kalmamak için taktikler geliştirdim. Babamla arabadayken, yanıma yaklaştığında bile hep elim kapıda olurdu. Gerektiğinde arabadan atlamaya  hazırdım. Ortaokula başladığımda, cinsellikle ilgili bilgi edindikten sonra  rahibin bana yaptığının cinsel istismar olduğunu anladım." ifadesini kullandı.
"Frances Farrell, abimi de evimizde taciz etti"
Farrell'in abisini de yazlık evlerinde taciz ettiğini belirten Nagle, rahibin herşeyi isteyerek ve planlayarak yaptığını söyledi. Nagle, "Evlerimize gelmek için plan yapardı. Yazlık evimiz,  Ballarat'tan 20 kilometre uzaktaydı. Davetsiz bir şekilde Ocean Grove'deki yazlık  evimize de gelmişti. Tabii çok stratejik davranıyordu, ne yapması gerektiğini  biliyordu. Ancak en ilginç olanı, şimdiye kadar hakkında 10 suçlama yapıldı, 3  kurbanı var ve bir gün bile hapis yatmadı. Eminiz polis gelecekte aleyhinde daha  fazla kanıt bulacak." diye konuştu.

"Annemi inandıramadım"
Ailesinin Katolik rahipleri ve Hristiyan Kardeşleri üstün gördüğünü, her dediklerini eksiksiz yerine getirdiklerini aktaran Nagle, "Hristiyan bir abi bana bunu yapıyorsa demek ki kötü birşey yaptım veya cezalandırılıyorum diye düşünürdüm." ifadesini kullandı. Nagle, abisinin ve kendisinin cinsel tacize uğradığını 1980 yılında  annesine anlattığını ancak abisinin yaşananları inkar etmesi üzerine annesinin  kendisine inanmadığını ve Katolik Kilisesini kötülemeye çalışan bir yalancı durumuna düştüğünü kaydetti. Evlendikten sonra henüz çocukken yaşadığı bu korkunç olay nedeniyle  karısıyla sorunlar yaşamaya başlayan abisinin, 1995 yılında tacizi itiraf ettiğini, böylece ailesinin kendisine inandığını ve Farrell'in peşine düştüğünü belirtti. Babasının, Farrell'i bulduğunu, mahkemenin 2 yıl 3 ay uzaklaştırma cezasının onu koruyan diğer rahiplerin şahitliğiyle düştüğünü ifade eden Nagle, daha sonra 3 kurban daha bulduklarını, yasalardaki değişikliklerle Farrell'in bu  kez hapse gireceğine inandığını dile getirdi.

Kraliyet Komisyonu cinsel istismarları ortaya koydu
Avustralya'daki Katolik kiliselerde 4 bin 500'e yakın çocuğun din adamları tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması, Hristiyan din adamlarının son yıllarda karıştığı benzer olayları hatırlatmıştı. Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus'un da varlığını kabul ettiği birçok olayda son yıllarda çok sayıda din adamının, sayıları on binleri bulan  küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğuna dair pek çok rapor  ve araştırma yayımlandı. Bu konudaki son rapor bu hafta Avustralya'daki Katolik kiliselerde  çocuklara yönelik cinsel tacizleri araştırmak için kurulan Kraliyet Komisyonu tarafından açıklandı. Komisyon, 1950-2015 döneminde ülke genelinde Katolik kiliselerde görev yapan rahiplerin yüzde 7'sini, çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçladı. Avustralya'da 1980-2015 yıllarında 4 bin 444 çocuğun cinsel istismara uğradığına işaret eden Komisyon, taciz vakalarının ortaya çıkmasının yaklaşık 33 yıl sürdüğünü bildirdi. Tacize uğradığı belirlenen 4 bin 444 çocuktan kızların  yaş ortalamasının 10,5, erkek çocukların ise 11,5 olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarAvustralyaKatolik Kilisesi
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