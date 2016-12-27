Cinayetin nedeni Suriye tartışması

İSTANBUL Beykoz Kavacık Seda Çıkmazı sokakta bulunan işadamı Sabri Yürür’e ait yalıda meydana gelen olay şöyle gelişti: Ailenin 20 yıldır şoförlüğünü yapan Nihat Bulca yalıdaki güvenlik kulübesinde televizyon izlediği sırada yanına gelen işadamının oğlu Tarkan Yürür ile Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı operasyonu üzerine tartıştı. İkili arasında Suriyeliler ve zengin insanlar üzerine başlayan tartışma büyüdü. Tarkan Yürür eline geçirdiği bıçakla Nihat Bulca’yı 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Bulca kurtulamadı. Bir süre sonra yakalanan Yürür, tartışmanın televizyondaki Suriye haberleri üzerine başladığını belirterek “Bana küfür etti, bir anlık öfkeyle yaptım” dedi. Yürür, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Babaya tepki
Nihat Bulca için Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii’ndeki cenazesine patronu Sabri Yürür de katılmak için geldi. Cami avlusunun girişinde bekleyen Yürür, burada gözyaşı döktü. Ancak Yürür’ün geldiğini duyan Bulca Ailesi tepki gösterdi. Bunun üzerine Sabri Yürür, camiden ayrıldı.
İşadamı Sabri Yürür, öldürülen şoförü Nihat Bulca’nın cenazesine katıldı. Bulca’nın kızı İrem’e sarılıp acısını paylaşan baba, diğer yakınlarının tepkisi üzerine camiden ayrılmak zorunda kaldı.
İstanbul Beykoz’da şoförünü öldüren Tarkan Yürür, ‘Kavga Suriye tartışmasından çıktı, bir anlık öfkeyle yaptım” dedi
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