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Cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı

Ortak iş yaptıkları kişiyi darp ederek öldürüp gömdükleri ileri sürülen iki kardeşin annesi ve ağabeyinin kaldığı eve, kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca önce pompalı tüfekle ateş açıldı, sonra molotofkokteyli atılarak kundaklandı

Cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı

Ortak iş yaptıkları kişiyi darp ederek öldürüp gömdükleri ileri sürülen iki kardeşin annesi ve ağabeyinin kaldığı eve, kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca önce pompalı tüfekle ateş açıldı, sonra molotofkokteyli atılarak kundaklandı

19 Şubat 2017 Pazar 09:03
Cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı
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ORTAK iş yaptıkları Gökhan Nas'ı anlaştıkları parayı vermediği iddiasıyla öldürdükleri ileri sürülen Mehmet Sait ve Halil S. kardeşlerin annesi Emine S. ve ağabeyi İbrahim S'nin merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936 Sokak'ta bulunan iki katlı evlerine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca pompalı tüfekle ateş açıldı.
Daha sonra camdan içeri molotofkokteyli atılarak kundaklanan evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, can kaybı yada yaralanmanın önüne geçerken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Polis olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Polis ekipleri dün merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin koltuklarında kan izine rastlamış, otomobili en son Gökhan Nas'ın kullandığını tespit etmişti.
Yapılan araştırmada Gökhan Nas'ın en son birlikte ortak iş yaptıkları Mehmet Sait S. ile görüştüğünü belirlemiş ve S'yi gözaltına almıştı.
Mehmet Sait S. sorgusunda Gökhan Nas'ı ağabeyi Halil S. ile birlikte darbederek öldürdükleri, daha sonrada merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki moloz dökülen bir araziye gömdüklerini itiraf etmiş, belirtilen yerde yapılan araştırmada Gökhan Nas'ın cesedine ulaşılmıştı. Nas'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, firari Halil S'nin yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetGökhan NasGüneşli Mahallesi
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