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Çılgına dönen boğa 5 kişiyi yaraladı

İki demir zinciri kırarak ağıldan kaçan boğa, 5 kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğnelerle sakinleştirilebildi

Çılgına dönen boğa 5 kişiyi yaraladı

İki demir zinciri kırarak ağıldan kaçan boğa, 5 kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğnelerle sakinleştirilebildi

12 Şubat 2017 Pazar 11:59
Çılgına dönen boğa 5 kişiyi yaraladı
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SAMSUN'UN Atakum ilçesine bağlı Çatmaoluk Mahallesi'nde sahibinin ağılındaki iki demir zinciri kırarak kaçan 500 kiloluk 3 yaşındaki melez boğa, mahalle halkını saatlerce peşinde koşturdu. Önüne ne gelirse saldıran boğa, 5 vatandaşı da yaraladı. Çatmaoluk Mahallesi'nden kaçan boğa sırasıyla Kocadağ, Köselli, Kadıköy, Ulupınar ve Akalan yerleşkelerine kaçtı.

8 saat boyunca önüne ne gelirse saldıran boğa zaman zaman ormanlık alana doğru kaçtı. Traktörle yapılan kovalamaca sonrasında bir evin bahçesine sıkıştırılan kızgın boğa, yine vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Boğanın saldırısına uğrayan ev sahibi ise aldığı darbelere rağmen araya giren köpeklerin yardımıyla kendisini traktörün kasasına atarak son anda kurtuldu.Yapılan yakalama çabaları yanıt vermeyince Atakum Belediyesi Veteriner Servisi ekiplerine haber verildi. Ekipler kızgın boğayı sıkıştırılan bahçenin içerisinde uyuşturucu iğne ile uzaktan vurdu. Aldığı uyuşturucu iğnelere rağmen sersemlemeyen ve sakinleşmeyen boğa, çevrede toplanan kalabalığa ve veterinerlere saldırdı. Boğanın saldırısından son anda kurtulan vatandaşlar, ağaçlara doğru ve sağa-sola kaçıştılar.

8 saattir boğayı yakalamak için uğraş verdiklerini belirten boğanın sahibi Murat Kocaman (30), "Boğa zincirlerini kırıp, ağıldan kaçtı. Yakalamaya çalışırken birçok arkadaşımızı yaraladı. Bir arkadaşımızı 4 kişi boğanın altından zor aldık. Başkalarına zarar verecek diye korkuyoruz. İnşallah yakalayabiliriz" dedi.

Boğanın yaraladığı diğer vatandaşlar ise kendilerini zor kurtardıklarını ifade ettiler.

Uyuşturucu iğneler ile vurulduktan 2 saat sonra sersemleyen kızgın boğa, vatandaşların da yardımıyla ağılına geri getirildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmazken, vücutlarının değişik yerlerinde kesikler oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
BoğaÇatmaolukMurat Kocaman
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