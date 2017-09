Çift kol nakli bekliyor

KONYA'NIN Akşehir ilçesi, Yunak Mahallesi'nde oturan Alihan Kılıç, annesi Pakize Kılıç'ın henüz hamileliğinin başındayken içtiği ilaç nedeniyle elleri bilek hizasında olmadan dünyaya geldi. Hayata sarılan Alihan Kılıç, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi. Arkadaşlarıyla futbol oynuyor, bilgisayar ve telefon kullanıyor. Mesleki hedefi bilgisayar mühendisliği olan Alihan Kılıç, kol nakli olmak, sevdiğiyle el ele tutuşmak istiyor.

Bir insanın yaptığı her şeyi yapabildiğini anlatan Kılıç, kol nakli olmak için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne başvurdu. AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayene ettiği Kılıç'ın nakil için şartlarının uygun olduğu belirlendi. Kılıç için nakil dosyası hazırlanırken, şimdi donör bekleniyor. Kol nakli olmaya karar verdikten sonra Türkiye'nin ilk çift kol nakillileri Cihan Topal ve Mustafa Sağır'la defalarca telefonla görüşen Kılıç, bilgisayar kullanırken, kalem tutarken zorlandığını, bu nedenle kol nakli olmak istediğini söyledi. Normal bir insanın yaptığı hemen hemen her şeyi yaptığını anlatan Kılıç, "Tek eksiğim 10 parmak" dedi.

‘HOCAMIZA GÜVEN’ DEDİLER

Cihan Topal ve Mustafa Sağır'ın kendisini nakil için cesaretlendirdiğini vurgulayan Kılıç, "Kesin kararlıyım. Bu konuda basında çıkan haberleri okudum. Cihan Topal ve Mustafa Sağır'la telefonla görüştüm. Beni cesaretlendirdiler. 'Önce Allah'a sonra da Ömer hocamıza güven' dediler. Ben de bu amaçla Antalya'ya geldim" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANININ TALİMATIYLA GÖNDERİLDİ

Kılıç, kol nakli olmaya karar verdikten sonra Konya mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve yardım istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her türlü yardımda bulunacaklarını bildirdiğini, bu konuda Konya Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdiğini kaydeden Kılıç, Antalya'ya da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in desteğiyle geldiğini vurguladı.

BÜTÜN DEĞERLER UYGUN

Okulda ve mahallede arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan Alihan Kılıç, "Bir hafta önce tetkiklerim yapıldı. Akciğer grafisi, kalp ve diğer organlarımla ilgili incelemeler yapıldı, dosyam açıldı. Ömer hocam da nakil için uygun olduğumu söyledi. Bağış olursa nakil olacağım" dedi.

SOL EL BAŞ PARMAĞIYLA DOĞDU

Annesinin hamile olduğunu bilmeden rahatsızlığı nedeniyle doktora gittiğini, verilen ilaçları kullandığını, bu ilaçların etkisiyle kollarının bilek hizasından olmadan dünyaya geldiğine değinen Kılıç, "Sadece sol elimin baş parmağıyla doğmuşum. O parmağı da küçükken emdiğim için zayıflamış ve kesmişler" dedi. Akşehir'de çiftçilik yapan annesi, 2 erkek ve 3 kız kardeşiyle yaşadıklarını da anlatan Kılıç, babasının ise 7 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Kılıç, tüm ailesi ve arkadaşlarının nakil olması için dua ettiğini sözlerine ekledi.

DONÖR SAYISI ARTMALI

Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaptığı ameliyat türlerinin yaygınlaşmasının beklendiğini söyledi. Kompozit doku nakli ameliyatlarının hastanın hayat kalitesini arttırmak amacını taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, "Tüm ameliyatlar özenle yapılıyor, ancak bu tür ameliyatlarda seçimin biraz daha dikkatli yapılması gerekiyor. Burada en önemli olan donör bulunması. Sadece bizde değil diğer hayat kurtaran böbrek, karaciğer, kalp gibi organ nakillerinde de aynı. Donör sayısı arttıkça bu tür ameliyatlar daha düzenli bir şekilde yapılacaktır. Bağışlayıcı bakımından çok iyi durumda değiliz. Biz dünyada canlıdan nakilleri en fazla yapan ülkelerden biriyiz, donör sıkıntısı sürekli dile getiriliyor. İnşallah gelecekte bunu da aşarız" dedi.