banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Çiçekçiler kavga etti: 2 yaralı

Taksim Meydanı’nda çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı

Çiçekçiler kavga etti: 2 yaralı

Taksim Meydanı’nda çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı

05 Şubat 2017 Pazar 09:23
Çiçekçiler kavga etti: 2 yaralı
banner404

OLAY, saat 23.30 sıralarında Taksim Meydanı’da bulunan çiçeklerin önünde meydana geldi. İddialara göre çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma daha sonra büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Ayhan Barın ve kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Olayı gerçekleştiren Samet Yogun ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Taksim MeydanıBıçaklı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı
Üstüne kar yığını düşen yaşlı kadın öldü
Üstüne kar yığını düşen yaşlı kadın öldü
Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals