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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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CHP'li milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi

CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi.Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

CHP'li milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi

CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi.Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:32
CHP'li milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi
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CHP Aydın Milletvekili  Hüseyin Yıldız,  Sakarya' daki " Adalet Yürüyüşü" sırasında kalp spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız' ın  burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Başkent Ünversitesi Hastanesine sevkedilececeği öğnenildi. Yıldız'a anjiyo yapıldığı belirtiliyor. 

HÜSEYİN YILDIZ KİMDİR?
2 Şubat 1967 tarihinde Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğan Hüseyin Yıldız, eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1985 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de siyasi hayatına başladı. Gençlik Kolları'nda görev alan Hüseyin Yıldız, 1994'te SHP ve CHP'nin birleşmesinden sonra siyasi kariyerini CHP'de sürdürdü.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 11:51
Anahtar Kelimeler:
Adalet YürüyüşüCHPHüseyin Yıldız
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