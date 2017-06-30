CHP'li milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Sakarya' daki " Adalet Yürüyüşü" sırasında kalp spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız' ın burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Başkent Ünversitesi Hastanesine sevkedilececeği öğnenildi. Yıldız'a anjiyo yapıldığı belirtiliyor.
HÜSEYİN YILDIZ KİMDİR?
2 Şubat 1967 tarihinde Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğan Hüseyin Yıldız, eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1985 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de siyasi hayatına başladı. Gençlik Kolları'nda görev alan Hüseyin Yıldız, 1994'te SHP ve CHP'nin birleşmesinden sonra siyasi kariyerini CHP'de sürdürdü.
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