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CHP'de yarın kritik gün

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında partinin Yüksek Disiplin Kurulu yarın saat 11.00'de kararını verecek

CHP'de yarın kritik gün
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CHP MYK tarafından 13 Ekim'de ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için yarın ihraç olup olmayacağı ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, 13 Ekim'de Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin gerekçesini; 03 Ekim 2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Parti Meclis Üyeleri; İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Mehmet Ali Çelebi hakkında aşağılayıcı hakaret içeren sözler söylemesi olarak açıklanmıştı. Başkan Hazinedar'ın yarın kendisiyle ilgili verilecek kararı CHP Genel Merkezi'nde bekleyeceği öğrenildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, farklı CHP'den farklı çizgisiyle gündeme gelmiş, parti üyelerinden sık sık merkez sağa yakın hareket ettiği şeklinde eleştiriler gelmişti. 
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Etiketler; #CHP Merkez Yönetim Kurulu #MYK #yüksek disiplin kurulu
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