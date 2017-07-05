Cezaevi firarisi yakalandı

İNFAZ Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçlarından 15 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Ömer B.’nın evine geldiğini tespit etti. Ekipler eve düzenlediği operasyonda Ömer B.'yi pencereden kaçmak üzereyken yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardında çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

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