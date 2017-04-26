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Cezaevi firarisi yakalandı

İzmit'te, cezaevinden firar eden K.Y. yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

İzmit'te, cezaevinden firar eden K.Y. yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı

26 Nisan 2017 Çarşamba 07:28
Cezaevi firarisi yakalandı
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İZMİT İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile Sümer Polis Merkezi ekipleri hırsızlık, adam yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan tutuklanarak konulduğu cezaevinden firar eden K.Y'nin Serdar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Polisleri gören K.Y., kaçıp ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. K.Y. yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından 5 ekip tarafından Kaya Sokak'ta sıkıştırıldı. K.Y. polise mukavemette bulununca biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Üzerinde bıçak bulunan K.Y., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

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Anahtar Kelimeler:
Izmit
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