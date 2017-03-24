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Cezaevi firarisi yakalandı

Düzenlenen operasyonda Edirne'de cezaevinden firar eden kişi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Düzenlenen operasyonda Edirne'de cezaevinden firar eden kişi yakalandı

24 Mart 2017 Cuma 11:42
Cezaevi firarisi yakalandı
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ALINAN bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,  Kaynaklar Mahallesi ormanlık alanda durumundan şüphelenilen kişinin kimlik  sorgusunu yaptı.
Kontrollerde, isminin A.Ö olduğu tespit edilen kişinin, Edirne açık  cezaevinden firar ettiği ve 12 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 
İzmir Adliyesine sevk edilen A.Ö'nün işlemlerinin ardından,  tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir İl Jandarma KomutanlığıEdirne
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