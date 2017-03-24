Cezaevi firarisi yakalandı

ALINAN bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kaynaklar Mahallesi ormanlık alanda durumundan şüphelenilen kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

Kontrollerde, isminin A.Ö olduğu tespit edilen kişinin, Edirne açık cezaevinden firar ettiği ve 12 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

İzmir Adliyesine sevk edilen A.Ö'nün işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.