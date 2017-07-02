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Çevrecilerden büyük tepki

Edirne’de, çeltik tarlalarının etrafına boş tarım ilaç kutuları atılmasına çevreciler tepki gösterdi

Çevrecilerden büyük tepki

Edirne’de, çeltik tarlalarının etrafına boş tarım ilaç kutuları atılmasına çevreciler tepki gösterdi

02 Temmuz 2017 Pazar 18:36
Çevrecilerden büyük tepki
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TARIM sezonun açılması ile birlikte tarlalarda hummalı çalışmalar devam ederken, bazı üreticilerin bilinçsizce boş tarım ilacı ambalajlarını doğaya atmasına çevreciler tepki gösterdi.

Özellikle çeltik tarlalarında zararlı otlarla mücadele kapsamında kullanılan tarım ilaçlarının boş ambalajlarının doğaya ve suya atılmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Hüseyin Yılmaz, "Bu tarım ilaçlarının boş ambalajlarında kalan sıvılar, doğada ve su da bulunan birçok canlının ölümüne neden oluyor. Üreticilerimizin bu konularda daha hassas olmasını talep ediyoruz. Trakya insanımız duyarlıdır. Duyarlı olacaklarına inanıyoruz" dedi. 

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Son Güncelleme: 02.07.2017 18:42
Anahtar Kelimeler:
çeltik TarlalarınınEdirne
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