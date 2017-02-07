banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87017
ALTIN
146.858
DOLAR
3.7083
STERLIN
4.5893
EURO
3.9581
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
07 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
07 Şubat Günlük Burç Yorumu
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Şubat 2017 Alanya -...
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...

Çete lideri tek seferde rezidanstan 24 daire aldı

Kıbrıs'tan kaçan sanal bahis çetesi merkezini 'teknik eğitim' adı altında Türkiye'ye taşıdı. İngiltere ve Kıbrıs merkezli bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde eden çete lideri bir seferde 24 rezidans dairesi satın aldı

Çete lideri tek seferde rezidanstan 24 daire aldı

Kıbrıs'tan kaçan sanal bahis çetesi merkezini 'teknik eğitim' adı altında Türkiye'ye taşıdı. İngiltere ve Kıbrıs merkezli bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde eden çete lideri bir seferde 24 rezidans dairesi satın aldı

07 Şubat 2017 Salı 12:01
Çete lideri tek seferde rezidanstan 24 daire aldı
banner404

HANDIKAP Operasyonu ile çökertilen İngiltere ve Kıbrıs merkezli sanal bahis çetesinin Türkiye ayağı iddianamesinde 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istendi.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, çetenin Kıbrıs'ta bahis zora girince tezgahını Türkiye'den döndürmek için üyelerini İstanbul'a teknik eğitime yolladığı ortaya çıktı İngiliz Scott Masterton ile Veysel Şahin liderliğindeki çete 150 kumar sitesini İstanbul'dan yönetti. İngiltere ve Kıbrıs merkezli bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde ettiği öne sürülen uluslararası çeteyle ilgili iddianamede yer alan tespitlere göre çeteyi, İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin yönetiyordu.

Türkiye’ye gelerek havalimanındaki gümrüklü sahada toplantılar yaptığı böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu belirtilen Masterton, İngiltere’de yasal bahis şirketinin de üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

Bahis piyasasını 1500-2500 TL maaşla işsizlere açtıkları banka hessplarından döndüren çetenin aylık geliri 550 milyon TL. Paralar kuyumcu ve döviz bürolarıyla yurt dışına aktarıldı.

Çete lideri Veysel Şahin bahis parasıyla Merter'de bir rezidanstan 24 daire aldı. Çetede bahis oynayan 15 bin kullanıcının bilgileri de ele geçirildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çeteRezidanstKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Duvar oyun oynayan kardeşlerin üzerine yıkıldı: 1 ölü
Duvar oyun oynayan kardeşlerin üzerine yıkıldı: 1 ölü
FETÖ operasyonları sürüyor: 6 tutuklama 
FETÖ operasyonları sürüyor: 6 tutuklama 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals