Çete lideri tek seferde rezidanstan 24 daire aldı

HANDIKAP Operasyonu ile çökertilen İngiltere ve Kıbrıs merkezli sanal bahis çetesinin Türkiye ayağı iddianamesinde 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istendi.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, çetenin Kıbrıs'ta bahis zora girince tezgahını Türkiye'den döndürmek için üyelerini İstanbul'a teknik eğitime yolladığı ortaya çıktı İngiliz Scott Masterton ile Veysel Şahin liderliğindeki çete 150 kumar sitesini İstanbul'dan yönetti. İngiltere ve Kıbrıs merkezli bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde ettiği öne sürülen uluslararası çeteyle ilgili iddianamede yer alan tespitlere göre çeteyi, İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin yönetiyordu.

Türkiye’ye gelerek havalimanındaki gümrüklü sahada toplantılar yaptığı böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu belirtilen Masterton, İngiltere’de yasal bahis şirketinin de üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

Bahis piyasasını 1500-2500 TL maaşla işsizlere açtıkları banka hessplarından döndüren çetenin aylık geliri 550 milyon TL. Paralar kuyumcu ve döviz bürolarıyla yurt dışına aktarıldı.

Çete lideri Veysel Şahin bahis parasıyla Merter'de bir rezidanstan 24 daire aldı. Çetede bahis oynayan 15 bin kullanıcının bilgileri de ele geçirildi.