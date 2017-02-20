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Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çukur kazıp barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda, güvenlik güçlerine saldırı amaçlı içerisine patlayıcı yerleştirilen çaydanlıkları hazırladığı tespit edilen terörist tutuklandı

Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çukur kazıp barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda, güvenlik güçlerine saldırı amaçlı içerisine patlayıcı yerleştirilen çaydanlıkları hazırladığı tespit edilen terörist tutuklandı

20 Şubat 2017 Pazartesi 08:52
Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı
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YÜKSEKOVA ilçesinde içerisine patlayıcı yerleştirilen  çaydanlıkları hazırlayan PKK'lı terörist, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ilçede çukur kazıp barikat kuran teröristlere  yönelik geçen yıl yürütülen operasyonlarda, çaydanlıklara patlayıcı  yerleştirirken görüntüleri medyaya yansıyan ve 3'ü güvenlik güçleriyle girdikleri  çatışmada etkisiz hale getirilen 4 PKK'lıdan sonuncusu Muhammet G. yakalandı.Güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ilçede bir evde  saklandığı belirlenen terörist, operasyonla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye  sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
PATLAYICIYüksekovaPKKOperasyon
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