Çaya giren çocuk kayboldu

OLAY, öğle saatlerinde şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Metin B., bir grup arkadaşıyla serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapıldı. Bir müddet sonra Metin B.'den haber alamayan arkadaşları, ailesine haber verdi. Olayın İl Jandarma Komutanlığına intikal ettirilmesiyle bölgeye çok sayıda UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak yapılan tüm uğraşlar sonuç vermeyince Bitlis'ten dalgıç ekipleri çağrıldı. Çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.
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